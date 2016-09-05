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Социум

Николя Саркози арестован и помещен под стражу - Русская планета

Во Франции в пригороде Парижа задержали экс-президента страны Николя Саркози по подозрению в финансовых махинациях в президентской компании в 2007 года. Сообщается, что экс-президент помещен под стражу на 48 часов в Нантере (под Парижем) в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании. После 48 часов Николя Саркози предъявят обвинение. Весной 2012 года французское издание «Mediapart» опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом пятидесяти миллионов евро на нужды президентской кампании, передает РИА Новости...

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