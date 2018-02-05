Названы факторы развития аллергии у собак - Русская планета

Ученые из Хельсинского университета выяснили, что собаки, проживающие в городе, более подвержены аллергии. Установлено, что риск развития аллергии в сельской местности гораздо ниже. В отношении людей эти связи были установлены давно, однако собаки стали предметом широкого исследования впервые. «Нас особенно удивило то, что у собак и их владельцев аллергия проявляется в одно и то же время. Это говорит о том, что городская среда является для них одним из наиболее характерных факторов риска», - рассказал исследователь Йенни Лехтимяки. Аллергия у собак проявляет себя не дыхательными симптомами, а в основном в виде кожных и кишечных реакций, передает ТАСС. Проанализировав состояние 170 лабрадоров и лаппхундов, ученые вычислили, что среди городских собак число аллергиков составляет 31%, а среди деревенских обитателей – лишь 8%. По мнению Лехтимяки, аллергические реакции возрастают в том случае, если животное реже взаимодействует с микробами в природе. Ученые предупреждают, что основными факторами, положительно влияющими на здоровье собак, являются содержание собаки на улице и предоставление ей возможности свободно гулять, пребывание в окружении сельскохозяйственных животных...