Р’ Р›Р°С‚РІРёРё СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚Р°Р»Рё РґСЂРѕРЅ РґР»СЏ С‡РёСЃС‚РєРё РІРµС‚СЂРѕРіРµРЅРµСЂР°С‚РѕСЂРѕРІ

РЎРµР№С‡Р°СЃ РІСЃРµ С‡Р°С‰Рµ Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅС‹Рµ Р°РїРїР°СЂР°С‚С‹ РёСЃРїРѕР»СЊР·СѓСЋС‚ РІ СЃРѕРІРµСЂС€РµРЅРёРё СЂР°Р·Р»РёС‡РЅС‹С… СЂР°Р±РѕС‚. Р”Р°РЅРЅРѕРµ СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІРѕ РѕСЃРЅР°С‰РµРЅРѕ 28 РјРѕС‚РѕСЂР°РјРё. РЎРѕРѕР±С‰Р°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РґСЂРѕРЅ Р±СѓРґРµС‚ Р·Р°РЅРёРјР°С‚СЊСЃСЏ РѕС‡РёСЃС‚РєРѕР№ Р»РѕРїР°СЃС‚РµР№ РіРµРЅРµСЂР°С‚РѕСЂР° Рё РѕРґРЅРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕ РїРѕР»РёРІР°С‚СЊ РёС… СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅРѕР№ Р¶РёРґРєРѕСЃС‚СЊСЋ, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ РЅРµ РїРѕР·РІРѕР»РёС‚ Р»РѕРїР°СЃС‚СЏРј РїРѕРєСЂС‹РІР°С‚СЊСЃСЏ Р»СЊРґРѕРј. РћС‚РјРµС‚РёРј, С‡С‚Рѕ СЂР°Р±РѕС‚Р° С‚Р°РєРѕРіРѕ СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІР° СѓРІРµР»РёС‡РёР»РѕСЃСЊ РІ РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ СЂР°Р·, С‚Р°Рє РєР°Рє РґСЂРѕРЅ СЃ РїРѕРјРѕС‰СЊСЋ С€РЅСѓСЂР° Р±РµСЂРµС‚ СЌРЅРµСЂРіРёСЋ РѕС‚ РіРµРЅРµСЂР°С‚РѕСЂР°, СЃС‚РѕСЏС‰РµРіРѕ РЅР° Р·РµРјР»Рµ.
Р Р°Р·СЂР°Р±РѕС‚С‡РёРєРё РїСЂРѕРёРЅС„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°Р»Рё, С‡С‚Рѕ РґР°РЅРЅРѕРµ СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІРѕ РјРѕР¶РЅРѕ РїСЂРёРјРµРЅСЏС‚СЊ РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РґР»СЏ С‡РёСЃС‚РєРё РІРµС‚СЂРѕРіРµРЅРµСЂР°С‚РѕСЂРѕРІ, Р° С‚Р°РєР¶Рµ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊ РёС… РїСЂРё С‚СѓС€РµРЅРёРё РїРѕР¶Р°СЂРѕРІ. РўР°РєР¶Рµ РґСЂРѕРЅ РјРѕР¶РЅРѕ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊ РІРѕ РІСЂРµРјСЏ С‚РµР»РµС‚СЂР°РЅСЃР»СЏС†РёР№ СЂР°Р·РЅС‹С… СЃРїРѕСЂС‚РёРІРЅС‹С… СЃРѕСЂРµРІРЅРѕРІР°РЅРёР№.
РђРЅРЅР° РљРѕС‚РѕРІР°...[/media]