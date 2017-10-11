| | Сильвестр Сталлоне в честь 40-летия Рокки получил презент от Всемирного боксёрского совета
Шоу-Биз и культура

Сильвестр Сталлоне в честь 40-летия Рокки получил презент от Всемирного боксёрского совета

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