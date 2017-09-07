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В горах Ивано-Франковской области сошла лавина
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МинВОТ заявляет о полной поддержке осужденного в Крыму украинца Балуха
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Наука
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Киевские Ведомости
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Шоу-Биз и культура
Игра престолов 8 сезон спойлер: кого убьет Джон Сноу чтобы выполнить пророчество Азора-Ахая
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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