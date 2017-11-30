Зрители смогли увидеть Ольгу Орлову во всей красе

Восставшая «из пепла», благодаря болезни Фриске, до того момента пребывавшая много лет в забвении Не состоялась как певица, не состоялась как жена. Всё в прошлом, с приставкой «экс». Неудовлетворенная жизнью, судьбой, оттого и злая, о чем красноречивее всего говорят её узкие губы.Уверена, что совсем не случайно так вот вдруг Орлова стала ведущей на «Дом 2». Передача «власти» - процесс не одного дня, тем более учитывая нашу бюрократическую систему. Не думаю, что бывший сам её сюда пристроил, скорее всего, она сама напросилась. Привыкнув к свету софитов, мельканию на ТВ, к фото и видео съемкам, к толпам журналистов, поклонников, охапкам цветов и еще много к чему, сопутствующему жизни медийного человека, трудно в какой-то момент оказаться на обочине жизни, забытой поклонниками, многочисленными «любовями», ощущать себя никому не нужной и неинтересной, проживать жизнь в 4-х стенах в окружении собачек. Это же смерти подобно.Пришла тихо, ступала мягко, чтобы прощупать почву, обрести «свою» аудиторию, восстановить навыки, как нужно работать на камеру, и заодно поучиться «разговорному жанру». Всё-таки роль ведущей на «Дом 2» это больше «разговорный жанр», и совсем другое дело открывать рот под фонограмму. А уж когда «передача власти» состоялась, мы увидели Орлову во всей красе. Вульгарная, пошлая, похотливая, «на грани фола», не видящая берегов, без страха, пытающаяся воплотить в реалии свои нереализованные се*суальные фантазии и грязные игры Изменится ли Орлова? Думаю нет. Потому что это суть её жизни, её образ, и она в своей стихии.