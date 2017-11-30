| | Зрители смогли увидеть Ольгу Орлову во всей красе
Шоу-Биз и культура

Зрители смогли увидеть Ольгу Орлову во всей красе

Восставшая «из пепла», благодаря болезни Фриске, до того момента пребывавшая много лет в забвении Не состоялась как певица, не состоялась как жена. Всё в прошлом, с приставкой «экс». Неудовлетворенная жизнью, судьбой, оттого и злая, о чем красноречивее всего говорят её узкие губы.
Уверена, что совсем не случайно так вот вдруг Орлова стала ведущей на «Дом 2». Передача «власти» - процесс не одного дня, тем более учитывая нашу бюрократическую систему. Не думаю, что бывший сам её сюда пристроил, скорее всего, она сама напросилась. Привыкнув к свету софитов, мельканию на ТВ, к фото и видео съемкам, к толпам журналистов, поклонников, охапкам цветов и еще много к чему, сопутствующему жизни медийного человека, трудно в какой-то момент оказаться на обочине жизни, забытой поклонниками, многочисленными «любовями», ощущать себя никому не нужной и неинтересной, проживать жизнь в 4-х стенах в окружении собачек. Это же смерти подобно.
Зрители смогли увидеть Ольгу Орлову во всей красе

Пришла тихо, ступала мягко, чтобы прощупать почву, обрести «свою» аудиторию, восстановить навыки, как нужно работать на камеру, и заодно поучиться «разговорному жанру». Всё-таки роль ведущей на «Дом 2» это больше «разговорный жанр», и совсем другое дело открывать рот под фонограмму. А уж когда «передача власти» состоялась, мы увидели Орлову во всей красе. Вульгарная, пошлая, похотливая, «на грани фола», не видящая берегов, без страха, пытающаяся воплотить в реалии свои нереализованные се*суальные фантазии и грязные игры Изменится ли Орлова? Думаю нет. Потому что это суть её жизни, её образ, и она в своей стихии.
[Автор: Эльза Андриянова]...

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