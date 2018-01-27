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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Януковича и Ко заставили платить за «ДНР» и «ЛНР» — Арестович
Во Франции задержан Николя Саркози
Масляков восхитился чувством юмора Путина
291409 ямальцев отдали голоса за Владимира Путина
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Киевские Ведомости
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Шоу-Биз и культура
| Ксения Бородина попыталась «насолить» Кате Жуже в ее день рождения
Шоу-Биз и культура
Ксения Бородина попыталась «насолить» Кате Жуже в ее день рождения
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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