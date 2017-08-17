Саша Черно действительно не понимает, что в ней не так

Саша из разряда людей, искренне непонимающих, что в ней не так. Она может кинуть на деньги подруг и втянуть их в многолетние долги, а потом спокойно жить, как ни в чем не бывало, не понимая, за что ее осуждают. Она уверена в своей неотразимости, поэтому постоянно демонстрирует свое тело, не видя в этом ничего некрасивого. Она продолжает грызть ногти перед камерой и не напрягается в целях избавления от этой привычки. Она все время поучает Иосифа, не замечая, как он в это время занимается бытом, и не считает нужным ему помочь. Даже перед приехавшей мамой Иосифа она не посчитала нужным вести себя миролюбиво и не огрызаться на слова взрослой женщины. Она всегда и во всем права, она лучшая - для себя любимой. Кто там твердит об исправлении? О чем речь, если исправлениям подлежат все окружающие, только не Саша. Все, что ей пытаются донести, ударяется и отлетает обратно к пытающимся, как о стенку горох. Поэтому изменения и исправления - это не к Черно. Совершенство изменению не подлежит....