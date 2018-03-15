Участницы проекта знают что-нибудь о чистоплотности?

Хотелось бы сегодня написать о чистоплотности. Сколько уже писалось, говорилось, стебалось. И ведь хомяки читают все комменты, а воз и ныне там. То что в комнатах постоянно с*ач, это я еще могу понять, народу много, шкафов мало, у девчат много косметики и т.д. Ладно, х*ен с ней с общей комнатой. Но когда я вижу с*альню в комнате у пар и разборки по поводу того, кто поменяет постель, или развесит белье, мне как то не по себе. Чем так заняты девчата, что не могут содержать собственное жилище на проекте в чистоте?Йося все утро ругался с Черно (или она с ним) по поводу того, кто уберется в комнате к приезду матери. Саша кричала,что через полчаса ей выходить. А мне странно. а с вечера нельзя было убраться? Всего 1 комната! Марданшин тоже жаловался на Ленку, что за целый день эта неряха не могла разложить вещи. Пипец, наверное она у него в шахте работает, устает.Но девочки пошли еще дальше. Каждый раз смотрю на их лица по утрам, на которых тонны(!) вчерашней косметики, и удивляюсь. Они там свиньи что ли? Неужели даже свое лицо нельзя привести в порядок перед сном? Девочки, ну вас показывают по телевизору, чего ж вы такие грязнули? У вас и душ есть. Ну неужели нельзя помыться перед сном? Хромина вообще утром встала в купальнике, как пьяная в нем ходила с вечера, так и спала в нем. Я так понимаю про женскую гигиену говорить ей бесполезно. У меня такое чувство, что у них в женской стоит вечная вонь, от грязных вещей и не мытых звезд (сорри за подробности)!