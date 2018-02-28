Лену Хромину скоро отправят на сейшельскую площадку?

Елена Хромина хочет на острова и уже начала готовиться к поездке. На месте предвариловки раздетая водой ледяной обливается, в купальнике по женской спальне ходит, возле бассейна выплясывает. Даже вспомнила грязевые бои, как на острове Марго Овсянниковой волосы выдирала. Отправят Елену на Остров любви поближе к Роману Гриценко, ведь она уже рассталась с Саймоном Марданшиным и готова к новой жертве?О жертвенности Елены скоро легенды на Дом 2 будут ходить. Она глаз не смыкая, своему парню низкокалорийные каши варит и омлеты жарит, стирает и убирает в поте лица. Незаметно? Наденьте очки, - скажет Лена из-под синего покрывала и продолжит спать. Почему она постоянно устаёт, непонятно. Вот и Ольге Жариковой, которая Сашу Гобозова хочет прикопать под бревнами, советует отдыхать. Прямо шахтёры, а не девки.Вполне вероятно, Хромину скоро отправят на сейшельскую площадку, где она покажет свой характер в столкновениях с другими девочками. А там и Саймона Марданшина пришлют. Такой вот хитрый план у сладкой парочки, которой понравилось в тропическом раю.Когда Хромина полетит на остров? Вангую, что на следующей неделе Елена Хромина начнёт проситься на остров, а может и отправится туда вслед за Саймоном Марданшиным. Ведь Ольга Орлова с удовольствием съездит снова в отель без камер со своим любимчиком Сэмом. Скорее всего, ребята очень быстро помирятся и будут отделываться от Марго Овсянниковой, лезущей в треугольник. Тут без вырванной пакли Марго не обойдётся, ведь она снова начала носить свои волосья на липучке. Ждём Хромину на Сейшелах?