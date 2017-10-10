Рассекречен флагманский смартфон OnePlus 6

В Китае представили смартфон Oppo R15, который, вероятно, выйдет на международный рынок под именем OnePlus 6.
Бренд OnePlus часто использует проекты компании Oppo, которая владеет долей в OnePlus. Например, OnePlus 5 имеет сильное сходство с Oppo R11, а OnePlus 5T выглядит почти идентично R11S, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.
Судя по всему, OnePlus 6 имеет дисплей с вырезом как у iPhone X и соотношением сторон 19:9. У модели R15 уже есть вырез, который имитирует внешний вид iPhone X.
Смартфон Oppo R15 оснащен процессором Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3400 мАч, двойной основной камерой (16+20 Мп), 6,28-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2280 x 1080 точек и соотношением сторон 19:9. Задняя панель R15 выполнена из стекла.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Bluetooth 4.2, GPS, порт USB Type-C. Смартфон Oppo R15 работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0.
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Хотя некоторые детали будут отличаться между Oppo R15 и OnePlus 6, который должен появиться в конце этого года, тип дизайна будет именно таким. Интересно, что стекла с двух сторон и вытянутый экран с вырезом были главными новшествами и в дизайне iPhone X...