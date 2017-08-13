Не пиар-акция: военный эксперт дал оценку громкому делу Рубана

вторник, 20 марта 2018, 14:53Поделитьсяпереглянути новину українськоюЗадержание руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в зоне АТО на Донбассе действительно является спецоперацией по предотвращению преступления.Такое заявление в интервью "Апострофу" сделал военный эксперт и блогер Алексей Арестович."Нет, это не пиар-акция. Это совершенно реальное, предотвращенное на последнем этапе мероприятие. Он, конечно, не являлся центром замысла, но он являлся частью замысла. Это я вам сообщаю", - сказал Арестович.Также он отметил, что украинские спецслужбы уведомлены о преступных замыслах и продолжают работу над их ликвидацией. Арестович добавил, что в данной ситуации также не помешали бы решительные действия президента."Часть мероприятий выполняется. СБУ знает, что делает. У нас четыре новости. Первая: коварные заговоры совершенно реальны. Вторая: СБУ о них знает и работает по ним. Это не последние замыслы, мы слишком благодушны - так же, как Запад. У Петра Алексеевича есть большой существенный недостаток: он хочет остаться либералом. Он не хочет превращаться в Януковича. Он никак не соберется давать по шапке внутренним врагам по-настоящему, а давно пора было бы давать", - пояснил эксперт.Детальнее читайте в полном тексте интервью на "Апострофе" - Россия не отказалась от Украины, самая опасная дата уже известна - Алексей Арестович...