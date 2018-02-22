| | СМИ узнали о возможной отставке Холодницкого
Политика

СМИ узнали о возможной отставке Холодницкого

вторник, 20 марта 2018, 14:36
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Заместитель генпрокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий может подать в отставку.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в САП.
Как говорит источник, на данный момент Холодницкий обдумывает возможность написания заявления об отставке.
"У него были проблемы с сердцем, это был первый звоночек. А работа очень нервная", - отметил источник.
Напомним, в ноябре прошлого года Назар Холодницкий находился в больнице. Глава САП тогда сказал, что его госпитализировали по причине резкого увеличения уровня сахара в крови и повышения кровяного давления. Кроме этого, тогда медработники диагностировали хроническое переутомление с тахикардией.
Как сообщал "Апостроф", ранее вышел на работу председатель Кировского райсуда Днепра Геннадий Подберезный, которого задержали при попытке дать взятку Назару Холодницкому...

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