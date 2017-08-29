| | Украина заключила безвиз с еще одной страной
Политика

Украина заключила безвиз с еще одной страной

вторник, 20 марта 2018, 14:14
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Украина и Катар подписали соглашение о заключении двустороннего безвизового режима.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.
"Привет из Катара :) подписал несколько соглашений, среди них - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе и не только продолжается", - отметил Климкин.
Привіт з Катару :) підписав кілька угод, серед них - #безвіз з Катаром. Безвізовий прорив в Затоці і не тільки триває :)
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 марта 2018 г.
Напомним, на данный момент Павел Климкин вместе с президентом Украины Петром Порошенко находятся с визитом в Катаре. В частности, в ходе данной встречи был подписан ряд соглашений об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестиций.
Как сообщал "Апостроф", с 28 августа прошлого года катарская национальная авиакомпания Qatar Airways начала осуществлять прямые полеты на маршруте Доха-Киев-Доха...

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