| | Играет на руку России: у Климкина жестко ответили на обвинения Венгрии
Политика

Играет на руку России: у Климкина жестко ответили на обвинения Венгрии

вторник, 20 марта 2018, 13:59
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Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар считает, что заявлениями против размещения на Закарпатье батальона украинских военных Венгрия "играет на руку России".
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Украинский дипломат обвинил Венгрию в сотрудничестве с российскими предприятиями, которое продолжается, несмотря на ограничительные меры.
"В обход санкций ЕС и НАТО, венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему являются контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов", - написал Боднар.
Как сообщал "Апостроф", ранее Венгрия предъявляла Украине претензии по поводу закона об образовании, который предусматривает переход учебного процесса на украинский язык.
Также посол Венгрии в Украине Эрно Кешкеню высказывался об автономии венгров Закарпатья...

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