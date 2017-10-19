| | Болезненный жест: в России рассказали, как Запад ответит на выборы Путина в Крыму
Политика

Болезненный жест: в России рассказали, как Запад ответит на выборы Путина в Крыму

вторник, 20 марта 2018, 13:28
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Ответом Запада на выборы президента Российской Федерации в оккупированном Крыму станет то, что лидеры стран ЕС, и то не все, но многие, не поздравят Владимира Путина с его переизбранием.
Об этом "Апострофу" заявил российский журналист и публицист Леонид Радзиховский.
"Это тоже такой человеческий жест, довольно болезненный для Путина. А больше ничего не будет", - отметил он.
По словам Радзиховского, непризнание аннексии Крыма на словах имеет какое-то значение, а практически никакого.
"Разве европейские страны не признают Путина легитимным президентом? Не будут с ним дело иметь? На словах европейцы заявили (о непризнании аннексии). Но это лишь слова. Никакого практического содержания они не имеют. Но из этого и состоит дипломатия", - уточнил он.
Журналист добавил, что скоро будет понятно, возможны ли новые санкции против РФ, в том числе из-за дела бывшего шпиона, отравленного в Великобритании, Сергея Скрипаля.
"Безусловно, дело Скрипаля - это не Крым, а нечто новое и достаточно реальное", - подытожил Радзиховский.
Больше читайте в материале "Апострофа": Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии...

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