Вернуть будет еще сложнее: в Украине указали на ужасную вещь, которую оккупанты делают с Крымом

вторник, 20 марта 2018, 12:07Поделитьсяпереглянути новину українськоюНа данный момент Россия активно изменяет демографический состав оккупированного ею Крыма.Об этом пишет российский и украинский журналист Евгений Киселев в своей статье для издания "Новое время"."Сейчас российские власти делают одну ужасную вещь, которая с точки зрения международных законов является абсолютным преступлением. Россия, условно говоря, осуществляет демографическую регуляцию населения Крыма: переселяет на полуостров россиян из материка, особенно подневольных государственных служащих, а на их место селит коренных крымских жителей", - отметил Киселев.Он отметил, что к моменту решения дилеммы с возвращением Украине аннексированного Крыма демографическая ситуация на полуострове может существенного измениться, что еще больше усугубит проблему.Как сообщал "Апостроф", недавно Мустафа Джемилев заявлял, что большинство сотрудников СБУ и МВД в Крыму, которые изменили присяге, уже переведены в другие регионы России или уволены...