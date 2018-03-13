| | Вернуть будет еще сложнее: в Украине указали на ужасную вещь, которую оккупанты делают с Крымом
Политика

Вернуть будет еще сложнее: в Украине указали на ужасную вещь, которую оккупанты делают с Крымом

вторник, 20 марта 2018, 12:07
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На данный момент Россия активно изменяет демографический состав оккупированного ею Крыма.
Об этом пишет российский и украинский журналист Евгений Киселев в своей статье для издания "Новое время".
"Сейчас российские власти делают одну ужасную вещь, которая с точки зрения международных законов является абсолютным преступлением. Россия, условно говоря, осуществляет демографическую регуляцию населения Крыма: переселяет на полуостров россиян из материка, особенно подневольных государственных служащих, а на их место селит коренных крымских жителей", - отметил Киселев.
Он отметил, что к моменту решения дилеммы с возвращением Украине аннексированного Крыма демографическая ситуация на полуострове может существенного измениться, что еще больше усугубит проблему.
Как сообщал "Апостроф", недавно Мустафа Джемилев заявлял, что большинство сотрудников СБУ и МВД в Крыму, которые изменили присяге, уже переведены в другие регионы России или уволены...

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