Раньше был беспредел: в Украине рассказали, как на Западе кардинально поменялось отношение к России

вторник, 20 марта 2018, 11:34Поделитьсяпереглянути новину українськоюЗа последний год с небольшим Запад изменил свою позицию по поводу агрессии России в отношении других стран.Об этом в интервью "Апострофу" сообщил военный эксперт и блогер Алексей Арестович."По моим оценкам открытых источников, заявлений западных политиков, трендов, которые происходили до ноября 2016 года, Запад не имел общей позиции, по крайней мере, Европа не имела. Не было согласованной позиции Европы и США в отношении того, что делать с Россией. Если мы вспомним "Минск-1", "Минск-2", то с нас снимали вышиванку и мыли ею полы в прихожей Кремля. [Нардеп] Виктория Сюмар, по-моему, рассказывала, что ей звонили немцы и говорили: "Вы уже проиграли войну. Давайте, не выеживайтесь и принимайте российские требования". Беспредел был со стороны Запада. Нас конкретно сдавали, как сдавали Чехословакию в 1938 году", - говорит он.По словам эксперта, смена позиции Запада произошла после действий России в Сирии и в Черногории."Сейчас она такая: Россия имеет право на свои интересы, на их защиту даже вооруженным путем, как и любая страна в мире, но политика, которую Россия выработала в отношении Украины и Прибалтики, невыгодна самой России - что они избрали не те средства, что они начали "защиту русскоязычного населения" и убили 10 тысяч русскоязычных людей, разрушили самый русскоязычный регион Украины. России говорят: мол, вы пытаетесь защитить русских людей путем их убийства, поэтому русские Украины и ополчились против вас, и вы потеряли в первую очередь русских Украины", - поясняет Арестович.Он также напоминает о недавнем обращении президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию с демонстрацией нового ядерного оружия и отмечает, что это было угрозой."Они закусили удила. В России сформировался класс таких людей, как [Александр] Дугин, который метафизически объясняет, почему Россия должна править миром и быть отдельной цивилизацией. Есть еще конкретные циничные силовики, которые очень хорошо понимают, что война – это деньги, погоны, влияние. И, в конце концов, кто же должен править миром? Ясно, что серьезные парни в хороших погонах с академическими значками академии ФСБ. Марш трехсот лейтенантов, выпустившихся из академии ФСБ, на Gelandewagen – символ того, как они мыслят", - также говорит Арестович.Детальнее читайте в полном тексте интервью на "Апострофе" - Россия не отказалась от Украины, самая опасная дата уже известна - Алексей Арестович...