Возможны разные сценарии: в Украине озвучили интересный прогноз по новому обострению на Донбассе

вторник, 20 марта 2018, 10:56Поделитьсяпереглянути новину українськоюНесмотря на ощутимое снижение интенсивности боевых действий на Донбассе, новое кровопролитное противостояние может вспыхнуть там за очень короткое время.Об этом в интервью "Апострофу" рассказал волонтер, координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев."Надо откровенно сказать, что за последние полгода интенсивность конфликта снизилась. Если говорить языком цифр, то один человек гибнет раз в два-три дня, а не ежедневно. Обстрелы происходят постоянно, никто не соблюдает перемирие в полном объеме, но то, что количество атак уменьшается – это факт", - констатирует волонтер.При этом он отмечает, что вражеские ДРГ периодически выходят на подконтрольные украинским военным участки, продолжают работу снайперы."Но даже в таком тлеющем состоянии поджечь ее можно в течение одного часа. Мы понимаем это и готовы к такому развитию событий. Мы ждем решения, которое будет принято или в Кремле, или на переговорах в Минске, или в "нормандском формате". Ситуация завязана не только на военной составляющей, но и на политической. Борьба продолжается также на политико-дипломатической арене, и она является главной – только через эти решения мы будем понимать, будут ли дальше активные боевые действия или нет", - поясняет Кабакаев.Детальнее читайте в полном тексте интервью на "Апострофе" - Войну на Донбассе можно поджечь за час, решения принимаются не только в Кремле - известный волонтер...