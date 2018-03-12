Венгрия сделала резкое заявление из-за размещения украинских военных на Закарпатье

вторник, 20 марта 2018, 07:19Поделитьсяпереглянути новину українськоюГлава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто выступил против размещения в Берегово Закарпатской области батальона украинских военных.Об этом сказано на сайте МИД Венгрии.По словам Сийярто, на встрече европейских министров в Брюсселе, он выразил свое беспокойство в связи с решением Украины "передислоцировать батальон от около 800 до одной тысячи солдат с востока в город Берегово", в котором проживает больше всего венгров.Дипломат заявил, что беспокойство вызвала причина размещения военных, которую Минобороны Украины пояснило "как необходимость ввиду угрозы территориальной целостности Украины"."Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы, это возмущает, и Венгрия отвергает это самым решительным образом", - заявил Сийярто.Как сообщал "Апостроф", посол Венгрии в Украине Эрно Кешкеню высказался по поводу автономии венгров Закарпатья...