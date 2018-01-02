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Киевские Ведомости
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| Жадный и безмозглый Луценко закопает в гроб и себя, и Порошенко — Речинский
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Жадный и безмозглый Луценко закопает в гроб и себя, и Порошенко — Речинский
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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