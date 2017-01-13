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Компания Suzuki предложит россиянам новинку

Suzuki
Suzuki Vitara
Suzuki SX4
Suzuki Jimny
Suzuki Ignis
В России
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Японская компания Suzuki намерена расширить свой модельный ряд, официально представленный в России. Так, ожидается, что в следующем году россиянам предложат маленький кроссовер Suzuki Ignis, который уже достаточно успешно продаётся во многих странах планеты.
Компания Suzuki предложит россиянам новинку

Кроссовер Suzuki Ignis
Suzuki
О планах расширения модельного ряда Suzuki в России сообщает авторитетный ресурс «Колёса.ру», работникам которого удалось пообщаться с официальными представителями японского бренда.

В частности, в беседе с журналистами заместитель генерального директора компании «Сузуки Мотор Рус» Такаюки Хасегава заявил:


Компания Suzuki предложит россиянам новинку

Псевдокроссовер Suzuki Ignis для Европы
18 фото



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«На 2019 год мы рассматриваем расширение модельного ряда, но какая эта будет модель, пока не скажу».

Хотя топ-менеджер японской компании не назвал имя новинки для России, издание уверяет, что её окажется субкомпактный кроссовер Suzuki Ignis. Такое предположения основано на том, что российский офис компании Suzuki ведет переговоры со штаб-квартирой компании о поставках в РФ этой модели.

Также издание отмечает, что Suzuki Ignis – это достаточно востребованная модель бренда, и сейчас российский офис компании обговаривает возможные квоты модели для нашей страны.
Компания Suzuki предложит россиянам новинку

Кроссовер Suzuki Vitara
Фото: Suzuki
В качестве напоминания, скажем, что в данный момент японская марка Suzuki официально представлена в России всего тремя моделями. Это: Suzuki Jimny (от 1 155 000 рублей), Suzuki Vitara (от 1 079 000 рублей) и Suzuki SX4 (от 1 199 000 рублей).

Согласно официальным данным, по итогам прошлого года японская компания Suzuki реализовала в РФ чуть более пяти тысяч автомобилей, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. Руководство компании планирует значительно увеличить российские продажи в 2018 году.
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