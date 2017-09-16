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Наука

Астрономы обнаружили в космосе "место бессмертия"

Астрономы обнаружили в космосе \"место бессмертия\"
Вблизи черных дыр может происходить искривление временного континуума.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на siteua.org.

Если верить астрофизикам, то в космосе существует чудо-место, где процессы старения бессильны. Несмотря на радостную весть, существует одно "но", места эти, где можно оставаться вечно молодым, пока мало изучены.

Место бессмертия – это давно знакомые нам черные дыры. Пока о черных дырах в научном мире мало что известно, но одно уже точно установлено, это та часть пространства, где у человека увеличивается период жизни от утраты способности организма к продолжению рода до самой смерти.

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По мнению известного ученого Стивена Хокинга, черные дыры – это своего рода порталы в иное измерение, где материя не пропадает, а просто переходит в иной мир. Специалист предполагает, что вблизи черных дыр может происходить искривление временного континуума, поэтому человек, находясь рядом с ними, перестает стареть...

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