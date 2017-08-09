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Наука

Названы сроки наступления смертоносной жары в США

Названы сроки наступления смертоносной жары в США
Увеличится смертность людей, чувствительных к высокой температуре воздуха.

Американские ученые выяснили, что связанное с деятельностью человека изменение климата приведет в 2020 году к частым периодам экстремальной жары в Калифорнии и на юго-западе США. Об этом сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на lenta.ru.

Исследователи использовали климатические модели, а также данные о климате, собранные с 1900 по 2010 год. Это позволило им спрогнозировать рост температуры воздуха в летние месяцы до конца XXI века. При этом экстремальная жара определялась как жаркий период продолжительностью в три или более дней, когда температура достигала рекордно высоких значений.

Оказалось, что глобальное потепление станет главным фактором возникновения тепловых волн в районе Великих озер к 2030 году и на равнинах США к 2050-2070 годам. При этом увеличится смертность людей, чувствительных к высокой температуре воздуха. Ситуация осложнится тем, что в данных регионах наблюдается высокий прирост населения.

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Ранее в 2017 году международная группа ученых выяснила, что к концу XXI века число жертв экстремальных погодных условий может вырасти с трех до 150 тысяч человек ежегодно...

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