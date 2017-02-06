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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
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Экономика
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Смешанные культуры — хороший способ повысить рентабельность и помочь насекомым-опылителям
Производители агрокультур не должны забывать об опасности эрозии почвы
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4 спорных мифа экологической доктрины
События
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Социум
В Киеве обещают отремонтировать шесть кинотеатров
Украинские аграрии грозятся перекрыть трассы в 14 областях
В Киеве изуродовали граффити с Тарасом Шевченко
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Прямая линия с Владимиром Путиным
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Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
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Сегодня, 19:07
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Сегодня, 19:07
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Политика
Сегодня, 19:07
Киевские Ведомости
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Политика
| Украинцы хотят видеть в Раде "Батькивщину", БПП и "За життя", – опрос от пула социологических групп
Политика
Украинцы хотят видеть в Раде "Батькивщину", БПП и "За життя", – опрос от пула социологических групп
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Елизавета Гаршина
Редактор раздела Политика
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