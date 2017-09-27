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Политика

Савченко назвала причины пожаров на украинских военных складах

Нардеп ВРУ Надежда Савченко сообщила, что знает настоящую причину взрыва боеприпасов на складах в Украине. И она не касается присутствия беспилотников или других объектов из космоса.
Савченко назвала причины пожаров на украинских военных складах

Во вторник состоялся организованный брифинг народного депутата ВРУ Надежды Савченко. Политик официально поставила в известность представителей СМИ о том, что знает истинную причину взрывом на военных складах в Винницкой и Харьковской областях. По словам Савченко, пожары на складах с большим наличием боеприпасов, которые фактически блокировали жизнь в нескольких регионах Украины, не связаны никак с присутствием беспилотников или других летательных объектов над территорией.
Главной причиной взрывов стала неожиданная проверка и ревизия на военных объектах, которая могла обнаружить крупную недостачу оружия и боеприпасов. К этим неправомерным актам причастно военное командование украинской армии. С помощью пожара, наступившего по непонятным причинам, очень легко скрыть все следы таинственного исчезновения...

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