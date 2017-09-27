Савченко назвала причины пожаров на украинских военных складах

Нардеп ВРУ Надежда Савченко сообщила, что знает настоящую причину взрыва боеприпасов на складах в Украине. И она не касается присутствия беспилотников или других объектов из космоса.Во вторник состоялся организованный брифинг народного депутата ВРУ Надежды Савченко. Политик официально поставила в известность представителей СМИ о том, что знает истинную причину взрывом на военных складах в Винницкой и Харьковской областях. По словам Савченко, пожары на складах с большим наличием боеприпасов, которые фактически блокировали жизнь в нескольких регионах Украины, не связаны никак с присутствием беспилотников или других летательных объектов над территорией.Главной причиной взрывов стала неожиданная проверка и ревизия на военных объектах, которая могла обнаружить крупную недостачу оружия и боеприпасов. К этим неправомерным актам причастно военное командование украинской армии. С помощью пожара, наступившего по непонятным причинам, очень легко скрыть все следы таинственного исчезновения...