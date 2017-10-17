Эксперт высказался по поводу блокировки Telegram

Александр Власов заявил, что ситуация вокруг Telegram объясняется пиар-политикой мессенджера, который позиционирует себя как надежный и секретный канал связи, не называя никому ключи.Эксперт в области безопасности Александр Власов отметил, что в том случае, если Telegram увидит вероятность потери клиентов, он сделает полшага к регулирующему органу, который обязал в течение 15 суток предоставить ФСБ сведения для декодирования сообщений. Он напомнил, что подобное уже происходило в прошлом году, когда он якобы подчинился Роскомнадзору, пообещав выполнять все требования, однако понятное дело, не сделал этого, и сейчас ситуация повторяется уже по второму кругу. Эксперт считает, что мессенджер продолжит действовать таким образом.Власов указал на еще одну серьезную проблему. По его словам, у Telegram нет одного места хранения ключей, а лишь алгоритмы шифрования, поэтому в случае блокировки ему придется пойти на переговоры.Ранее Роскомнадзор уведомил компанию Telegram Messenger Limited о необходимости сообщить ФСБ данные, чтобы служба смогла декодировать сообщения. Поданный иск от юристов мессенджера был отклонен...