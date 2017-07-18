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Политика

ВВС США планирует испытания новейшего лазера

Военно-воздушные силы США планируют летом начать испытания новейших лазерных установок. Сообщается, что лазеры будут иметь авиационное базирование и будут установлены на истребителях класса F-15.
ВВС США планирует испытания новейшего лазера

Стоит отметить, что в США уже несколько лет ведутся разработки подобного оружия. В качестве его преимуществ отмечается низкозатратность единичного выстрела, а также неограниченный боекомплект, так как лазер самостоятельно производит заряд энергии, которым стреляет.
Представители ВВС США заявили, что лазерные установки уже готовы к использованию. Однако, инженерам предстоит провести некоторую модификационную работу. Отмечают в особенности то, что необходимо уменьшить размер самой установки, снизить ее вес и понизить мощность потребляемой энергии.
Несмотря на то, что работы инженерам предстоит еще много, военные с уверенностью заявляют, что воздушные испытания начнутся уже этим летом. Сперва лазерные установки испробуют на «дозвуковой» скорости, а после и на «сверхзвуковой»...

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