ВВС США планирует испытания новейшего лазера

Военно-воздушные силы США планируют летом начать испытания новейших лазерных установок. Сообщается, что лазеры будут иметь авиационное базирование и будут установлены на истребителях класса F-15.Стоит отметить, что в США уже несколько лет ведутся разработки подобного оружия. В качестве его преимуществ отмечается низкозатратность единичного выстрела, а также неограниченный боекомплект, так как лазер самостоятельно производит заряд энергии, которым стреляет.Представители ВВС США заявили, что лазерные установки уже готовы к использованию. Однако, инженерам предстоит провести некоторую модификационную работу. Отмечают в особенности то, что необходимо уменьшить размер самой установки, снизить ее вес и понизить мощность потребляемой энергии.Несмотря на то, что работы инженерам предстоит еще много, военные с уверенностью заявляют, что воздушные испытания начнутся уже этим летом. Сперва лазерные установки испробуют на «дозвуковой» скорости, а после и на «сверхзвуковой»...