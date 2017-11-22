Трамп и Путин провели телефонный разговор

Беседу по телефону с российским лидером Владимиром Путиным провёл президент США Дональд Трамп. Указанное событие, как утверждают источники в Белом доме, состоялся по инициативе американской стороны.Телефонные переговоры между политиками прошли сегодня утром, 20 марта. Предмет разговора не раскрывается. Предполагается, что лидеры двух стран обсудили вопросы взаимодействия на международной арене, а также урегулирования обстановки на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. При этом незадолго до появления данной информации в Белом доме пояснили, что поздравлять Путина с победой на выборах Трамп не планирует. По итогам обработки 99,94% протоколов действующий глава государства набирает 76,68% голосов избирателей. Тем не менее, как отмечал чиновник из администрации президента США, американский лидер не планировал звонок по данному поводу.Ранее Владимир Путин отметил, что Россия готова обсуждать с США вопрос ракетного вооружения. Он призвал сесть стороны за стол переговоров...