Бывший британский дипломат Крейг Мюррей заявил, что власти Великобритании оказывали давление на ученых, которые работали над «делом Скрипаля». Дипломат отметил, что власти намеренно требовали ученых проставлять в отчетах пункт о том, что вещество «Новичок», которым отравили Скрипалей, было сделано именно в России.Крейг Мюррей заявил, что весьма неправдоподобно заявлять, что «Новичок» может быть произведен исключительно в России. Аргументировал он свою версию тем, что формула данного вещества имеется в справочнике, который любой желающий может купить в интернете. Кроме того Мюррей сказал, что подобные действия со стороны Великобритании – это ярко выраженная агрессивная политика против России.Стоит отметить, что власти Великобритании до сих пор активно тиражируют версию о виновности российских спецслужб в покушении в Солсбери. Кроме того, в связи с этим делом, из Британии были высланы в Россию 23 российских дипломата.Однако представители России по-прежнему отрицают свою причастность к данному инциденту. Также в Москве заявили, что Лондон напрочь отказывается сотрудничать по «делу Скрипаля»...