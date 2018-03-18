| | На ученых в деле Скрипаля оказывали давление власти Великобритании
Политика

На ученых в деле Скрипаля оказывали давление власти Великобритании

Бывший британский дипломат Крейг Мюррей заявил, что власти Великобритании оказывали давление на ученых, которые работали над «делом Скрипаля». Дипломат отметил, что власти намеренно требовали ученых проставлять в отчетах пункт о том, что вещество «Новичок», которым отравили Скрипалей, было сделано именно в России.
На ученых в деле Скрипаля оказывали давление власти Великобритании

Крейг Мюррей заявил, что весьма неправдоподобно заявлять, что «Новичок» может быть произведен исключительно в России. Аргументировал он свою версию тем, что формула данного вещества имеется в справочнике, который любой желающий может купить в интернете. Кроме того Мюррей сказал, что подобные действия со стороны Великобритании – это ярко выраженная агрессивная политика против России.
Стоит отметить, что власти Великобритании до сих пор активно тиражируют версию о виновности российских спецслужб в покушении в Солсбери. Кроме того, в связи с этим делом, из Британии были высланы в Россию 23 российских дипломата.
Однако представители России по-прежнему отрицают свою причастность к данному инциденту. Также в Москве заявили, что Лондон напрочь отказывается сотрудничать по «делу Скрипаля»...

Еще по теме

Глава МИД Британии обвинил Россию в разработке химоружия для политических у ...

Глава МИД Британии обвинил Россию в разработке химоружия для политических у ...

18-03-2018, 17:03
Читать
Постпред России при ОЗХО призвал Лондон к диалогу с Москвой по делу Скрипал ...

Постпред России при ОЗХО призвал Лондон к диалогу с Москвой по делу Скрипал ...

17-03-2018, 16:41
Читать
Между Россией и Британией наступил период холодной войны - Русская планета

Между Россией и Британией наступил период холодной войны - Русская планета

16-03-2018, 15:16
Читать
Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Великобритания высылает российс ...

Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Великобритания высылает российс ...

14-03-2018, 22:20
Читать
В НАТО призвали РФ ответить на вопросы Британии по делу Скрипаля

В НАТО призвали РФ ответить на вопросы Британии по делу Скрипаля

14-03-2018, 19:35
Читать
Тереза Мэй завтра сделает заявление по

Тереза Мэй завтра сделает заявление по "делу Скрипаля"

14-03-2018, 01:00
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail