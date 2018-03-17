| | Глушкова могла убить пошедшая «чудовищно не так» секс-игра
Политика

Глушкова могла убить пошедшая «чудовищно не так» секс-игра

Николая Глушкова могли задушить в ходе секс-игры, так как ночь перед смертью он провел с молодым любовником.
Глушкова могла убить пошедшая «чудовищно не так» секс-игра

Борис Березовский сообщил, что перед смертью 69-летнего Глушкова, его дом в Великобритании посетили 20-летний любовник по имени Денис, с которым они провели всю ночь. Известно, что молодой человек, как и Николай, был родом из России. Он же и обнаружил труп 13 марта вместе с дочкой Глушкова Натальей. О местонахождении молодого человека ничего не сообщается.
Березовский считает, что полицейские как одну из версий гибели рассматривают удушение в секс-игре, которая пошла совсем не так. По его словам, бывший заместитель главного директора «Аэрофлота» изначально придерживался гетеросексуальной наклонности, однако потом совершил «каминг-аут»...

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