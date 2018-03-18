Элла Памфилова отличилась грандиозной работой в период работы ЦИК

Глава ЦИК Элла Памфилова выполнила грандиозную работу, завоевав большое доверие среди россиян. Об этом свидетельствует высокая явка избирателей на выборах президента РФ 18 марта.По данным ВЦИОМ, россияне очень доверяют ЦИК и это все благодаря самому руководителю организации Элле Памфиловой, которая подошла к вопросу работы Центризбиркома особенно тщательно. Ведь сама политик также была кандидатом, поэтому все «подводные камни», противостоящие нормальной работе ЦИК во время выборов и предвыборной кампании знает, и смогла максимально защититься от них. Около 60% граждан выразили одобрение по поводу работы Центризбиркома.Также доверие к ЦИК доказала и высокая явка избирателей на участки 18 марта, когда вся Россия выбирала главу государства. Среди новшеств в системе работы ЦИК можно отметить появление системы «Мобильный избиратель». Благодаря этому некоторые категории россиян смогли отдать свой голос, не покидая квартиры, удаленно...