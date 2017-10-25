Специалист рассказал, почему либералы выбрали Путина

"Есть 15% избирателей, которые желают видеть политиков только таких взглядов и принципов. Становится понятным, большинство из них голосуют за Путина хотя бы потому, что в его команде находятся системные либералы", - объясняет он.

Эксперт поделился информацией, по какой причине либералы проголосовали именно за Владимира Путина. В результате этого нынешнему президенту отдали свои голоса почти 77% людей.Об этом рассказал начальник управления Фонда развития общества граждан Константин Костин в момент выступления за круглым столом. Тут обсуждали итоги состоявшихся выборов.Костин отмечает, что одна из важных ценностей либералов есть рыночная экономика. У Путина она тоже имеется в списке задач. А это привлекает электорат...