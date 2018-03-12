| | Роскомнадзор: Все сети связи на выборах в России работали без сбоя
Политика

Роскомнадзор: Все сети связи на выборах в России работали без сбоя

Все сети связи во время выборов президента в России работали нормально, практически без сбоев. Об этом официально заявили представители Роскомнадзора.
Роскомнадзор: Все сети связи на выборах в России работали без сбоя

На официальном портале ведомства 20 марта появился отчет о контроле работы сетей связи во время выборов президента в России, которые состоялись 18 марта. Специалисты Роскомнадзора утверждают, что связь в этот значительный для государства день работала практически безотказно.
В некоторых регионах сбои были, но по техническим причинам, не зависящим от работы связистов: пропадало электричество. Все неприятности с кратковременным отсутствием работы в сетях связи были устранены экспертами на протяжении двух часов. Незначительные неполадки со связью не осуществили никакого влияния на избирательный процесс. Голосование прошло в обычном штатном режиме...

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