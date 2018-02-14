РђРЅС„РёСЃР° Р§РµС…РѕРІР° РЅРµРІРѕР»СЊРЅРѕ РѕР±РёРґРµР»Р° РїРѕРєР»РѕРЅРЅРёС† РІС‹СЃРєР°Р·С‹РІР°РЅРёРµРј Рѕ РјРѕРґРµР»СЏС… plus-size

РђРЅС„РёСЃР° Р§РµС…РѕРІР° СЃРѕРѕР±С‰РёР»Р°, С‡С‚Рѕ СЃРµР№С‡Р°СЃ РѕРЅР° РёС‰РµС‚ РїРѕРґС…РѕРґСЏС‰РёС… РјРѕРґРµР»РµР№ plus-size, С‡С‚РѕР±С‹ РґРµРІСѓС€РєРё СѓС‡Р°СЃС‚РІРѕРІР°Р»Рё РЅР°Рґ СЃРѕР·РґР°РЅРёРµРј РЅРѕРІРѕР№ РєРѕР»Р»РµРєС†РёРё Р±СЂРµРЅРґР°, РѕРґРµР¶РґР° РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ СЂР°СЃСЃС‡РёС‚Р°РЅР° РЅР° Р¶РµРЅС‰РёРЅ СЃ РїС‹С€РЅС‹РјРё С„РѕСЂРјР°РјРё. Р’РµРґСѓС‰Р°СЏ РІ СЃРІРѕРµРј РїРѕСЃС‚Рµ РЅР°РїРёСЃР°Р»Р° Р¶РµСЃС‚РєРёРµ С‚СЂРµР±РѕРІР°РЅРёРё Рє РІРЅРµС€РЅРѕСЃС‚Рё, СЂР°Р·РјРµСЂР°Рј Рё РІРѕР·СЂР°СЃС‚Сѓ. Р—РЅР°РјРµРЅРёС‚РѕСЃС‚СЊ РЅР°РїРёСЃР°Р»Р°, С‡С‚Рѕ Сѓ РґРµРІСѓС€РµРє, РєРѕС‚РѕСЂС‹С… РѕРЅР° РёС‰РµС‚ РґР»СЏ СЂР°Р±РѕС‚С‹, СЂР°Р·РјРµСЂ РѕРґРµР¶РґС‹ РґРѕР»Р¶РµРЅ Р±С‹С‚СЊ 48-50. РўР°РєР¶Рµ Рє РґРѕРїРѕР»РЅРµРЅРёСЋ РѕРЅР° РѕРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°Р»Р° РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ С„РѕС‚Рѕ, С‡С‚РѕР±С‹ Р¶РµР»Р°СЋС‰РёРµ Р·РЅР°Р»Рё, РєРѕРіРѕ РёРјРµРЅРЅРѕ РѕРЅР° РёС‰РµС‚.
РћРґРЅР°РєРѕ С‚Р°РєРѕР№ РїРѕСЃС‚ Р·РЅР°РјРµРЅРёС‚РѕСЃС‚Рё РѕР±РёРґРµР» РЅРµРєРѕС‚РѕСЂС‹С… РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»РµР№ Р¶РµРЅСЃРєРѕРіРѕ РїРѕР»Р°. РџРѕРєР»РѕРЅРЅРёРєРё СЃС‡РёС‚Р°СЋС‚, С‡С‚Рѕ РЅР° С„РѕС‚Рѕ РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅС‹ РЅРµ РјРѕРґРµР»Рё plus-size, С‚Р°Рє РєР°Рє Сѓ РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРЅС‹С… РґРµРІСѓС€РµРє СЂР°Р·РјРµСЂ РЅРёР¶Рµ 52-РіРѕ. РћС‚РјРµС‚РёРј, С‡С‚Рѕ РїС‹С€РЅРѕС‚РµР»РѕР№ РјРѕРґРµР»СЊ СЃС‡РёС‚Р°РµС‚СЃСЏ, РµСЃР»Рё РµРµ СЂР°Р·РјРµСЂ РЅРµ РЅРёР¶Рµ 52. Р‘РѕР»СЊС€Рµ РІСЃРµРіРѕ РЅРµРіРѕРґРѕРІР°РЅРёСЏ РІС‹Р·РІР°Р»Рѕ С‚Рѕ, С‡С‚Рѕ Р§РµС…РѕРІР° СЃС‡РёС‚Р°РµС‚ 48 СЂР°Р·РјРµСЂ РЅР°С‡Р°Р»РѕРј plus-size. РЎР°РјР° Р·РЅР°РјРµРЅРёС‚РѕСЃС‚СЊ РїРѕРєР° РЅРёРєР°Рє РЅРµ РѕС‚СЂРµР°РіРёСЂРѕРІР°Р»Р° РЅР° РєСЂРёС‚РёРєСѓ Рё РѕР±РёРґСѓ РїРѕРґРїРёСЃС‡РёС†.
РђРЅРЅР° РљРѕС‚РѕРІР°...