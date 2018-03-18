Uber хочет научить автомобили «общаться» с пешеходами

Uber подала заявку на патент, в которой предложила наносить на машины световые знаки, сообщающие пешеходам о том, куда автомобиль двинется дальше.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 3dnews.ru.
На зеркалах заднего вида появятся мигающие стрелки, проектор будет рисовать перед транспортным средством виртуальный пешеходный переход, а спереди будет появляться «виртуальный водитель», указывающий людям нужное направление.
«В реальном мире водители обычно не выкрикивают в окно фразы наподобие «Эй, я сейчас буду снижать скорость», - говорит Шон Чин , дизайнер группы продвинутых технологий Uber, которая занимается автономными автомобилями. - Обычно вы делаете ненавязчивый кивок или мигаете фарами. Мы ещё не продумали технологию до конца, но мы хотим создать новый язык передачи информации людям».
Чин предупредил, что патент, пока ещё не одобренный, нужно воспринимать скорее как идею, а не как конечный продукт. Команда экспериментирует с тем, как самоуправляемые машины смогут сообщать о своих намерениях с помощью звука.
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Цель разработчиков - сделать так, чтобы пешеходы могли сами принимать решение на основе сложившейся ситуации.
«Мы как операторы твёрдо уверены в действиях автомобиля и его планах, - добавил Чин. - Нам нужно дать пешеходам возможность самостоятельно интерпретировать поведение машин»...