Из старого автомобиля сделали электрокар

Конструкторское бюро Mercury переделало Ford Fairlane модели 1957 года в электромобиль. В машине полностью обновили салон и заменили силовой агрегат.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на transmissia.net.
Из-за него машина стала тяжелее на 400 кг. Этот недостаток удалось компенсировать за счёт облегчённых элементов отделки салона.
Ёмкость аккумулятора: 50 киловатт-часов.
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Будет ли выставлен автомобиль на продажу и сколько за него будут просить, пока не известно.
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