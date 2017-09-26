| | Audi оснастит суперкар R8 новым мотором
Авто

Audi оснастит суперкар R8 новым мотором

Audi оснастит суперкар R8 новым мотором
Ожидается, что мощность агрегата составит менее 500 лошадиных сил.

Компания Audi планирует оснастить суперкар R8 новым 2,9-литровым бензиновым мотором V6. Такой агрегат получит базовая версия автомобиля. Также машина продолжит комплектоваться системой заднего привода. Премьера новой модификации машины должна состояться на автосалоне в Нью-Йорке 28 марта, сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru.

На данный момент такой же мотор устанавливается на модели RS4 и RS5, а также Porsche Panamera. Ожидается, что мощность агрегата составит менее 500 лошадиных сил. На данный момент спорткар комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V10, развивающим 540 л.с. и 540 Нм крутящего момента.

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На прошлогоднем автосалоне во Франкфурте Audi представила заднеприводную модификацию суперкар R8, который прежде предлагался исключительно с приводом на все колеса. Масса нового купе составила 1590 кг — на 50 кг легче полноприводной модификации. Открытая версия R8 V10 RWS весит 1680 кг, что на 40 кг легче родстера с системой quattro...

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