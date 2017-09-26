Audi оснастит суперкар R8 новым мотором

Компания Audi планирует оснастить суперкар R8 новым 2,9-литровым бензиновым мотором V6. Такой агрегат получит базовая версия автомобиля. Также машина продолжит комплектоваться системой заднего привода. Премьера новой модификации машины должна состояться на автосалоне в Нью-Йорке 28 марта, сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru.
На данный момент такой же мотор устанавливается на модели RS4 и RS5, а также Porsche Panamera. Ожидается, что мощность агрегата составит менее 500 лошадиных сил. На данный момент спорткар комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V10, развивающим 540 л.с. и 540 Нм крутящего момента.
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На прошлогоднем автосалоне во Франкфурте Audi представила заднеприводную модификацию суперкар R8, который прежде предлагался исключительно с приводом на все колеса. Масса нового купе составила 1590 кг — на 50 кг легче полноприводной модификации. Открытая версия R8 V10 RWS весит 1680 кг, что на 40 кг легче родстера с системой quattro...