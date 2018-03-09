Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении

"15 марта Рубану дополнительно сообщено о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения. Так, Рубан в настоящее время подозревается в совершении преступлений, таких как: сговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти ч.1 ст.109, приготовление к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109) по предварительному сговору лиц", - заявил прокурор Александр Банник.
По словам прокурора, также Рубана подозревают в подготовке посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц, подготовке теракта, содействии террористической организации "ДНР" и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц.
"Есть копии рапортов, которые содержат неопровержимые доказательства. Часть этих доказательств приобщена к материалам ходатайства, обосновано подозрение и риски. Во время досудебного расследования установлено, что Рубан может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК (скрываться от органов досудебного расследования и/или суда, уничтожить, спрятать или исказить доказательства, воздействовать на свидетелей и прочее)", - отметил Банник и обратился к суду с просьбой оставить решение следственного судьи о содержании под стражей без определения размера залога без изменений.
В свою очередь Апелляционный суд решил оставить Рубана под стражей.
"Постановление Шевченковского суда оставить без изменений. Поданную апелляционную жалобу защитника Погосяна оставить без изменений. Ходатайство Савченко о взятии на поруки оставить без удовлетворения", - заявил председательствующий судья Виктор Глиняный.
Напомним, ранее руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. Он направлялся из оккупированных территорий, и в его грузе нашли оружие и боеприпасы. В сообщении о подозрении переговорщика обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном владении оружием. Рубан обвинения отвергает и утверждает, что был лишь водителем, а "об оружии не знал".
Суд постановил взять Рубана под стражу на 60 дней без возможности внесения залога...