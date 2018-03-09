Руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении."15 марта Рубану дополнительно сообщено о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения. Так, Рубан в настоящее время подозревается в совершении преступлений, таких как: сговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти ч.1 ст.109, приготовление к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109) по предварительному сговору лиц", - заявил прокурор Александр Банник.По словам прокурора, также Рубана подозревают в подготовке посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц, подготовке теракта, содействии террористической организации "ДНР" и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц."Есть копии рапортов, которые содержат неопровержимые доказательства. Часть этих доказательств приобщена к материалам ходатайства, обосновано подозрение и риски. Во время досудебного расследования установлено, что Рубан может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК (скрываться от органов досудебного расследования и/или суда, уничтожить, спрятать или исказить доказательства, воздействовать на свидетелей и прочее)", - отметил Банник и обратился к суду с просьбой оставить решение следственного судьи о содержании под стражей без определения размера залога без изменений.В свою очередь Апелляционный суд решил оставить Рубана под стражей."Постановление Шевченковского суда оставить без изменений. Поданную апелляционную жалобу защитника Погосяна оставить без изменений. Ходатайство Савченко о взятии на поруки оставить без удовлетворения", - заявил председательствующий судья Виктор Глиняный.Напомним, ранее руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. Он направлялся из оккупированных территорий, и в его грузе нашли оружие и боеприпасы. В сообщении о подозрении переговорщика обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном владении оружием. Рубан обвинения отвергает и утверждает, что был лишь водителем, а "об оружии не знал".Суд постановил взять Рубана под стражу на 60 дней без возможности внесения залога...