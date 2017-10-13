Необычная техника для лесного хозяйства

вчера в 20:00Корчеватель - суровая машина, которая обеспечивает расчистку вырубок от пней и валежника. Она незаменима при подготовке территории под посадку новых лесных культур, закладке питомников и создании противопожарных разрывов.С небольшими растениями можно обойтись более бережно - выкопать их, сохранив верхнюю часть корневой системы. Для этого существуют корчевальные машины, работающие намного осторожнее, подрезая длинные корни и вынимая молодое деревце вместе с грунтом.Лесопосадочные машины незаменимы при закладке больших массив лесных насаждений. Например, лесная сеялка Plantek умеет точно и ровно размещать по 60 деревцев в минуту.Неплохую подборку «лесных» машин в действии опубликовал YouTube-канал Circle Tube. Оцените в действии такие необычные машины как покровосдиратель (для снятия верхней растительной массы), и площадкоделатель (для подготовки площадок под посев на склоне холма или оврага), и массу других нетривиальных систем. (Источник: popmech.ru)...