Необычная техника для лесного хозяйства

вчера в 20:00
Современное лесное хозяйство – весьма динамичная и интересная отрасль. Механизация и автоматизация давно вошли в эту отрасль, а инженеры придумали множество машин в помощь лесникам
С небольшими растениями можно обойтись более бережно - выкопать их, сохранив верхнюю часть корневой системы. Для этого существуют корчевальные машины, работающие намного осторожнее, подрезая длинные корни и вынимая молодое деревце вместе с грунтом.
Лесопосадочные машины незаменимы при закладке больших массив лесных насаждений. Например, лесная сеялка Plantek умеет точно и ровно размещать по 60 деревцев в минуту.
Неплохую подборку «лесных» машин в действии опубликовал YouTube-канал Circle Tube. Оцените в действии такие необычные машины как покровосдиратель (для снятия верхней растительной массы), и площадкоделатель (для подготовки площадок под посев на склоне холма или оврага), и массу других нетривиальных систем. (Источник: popmech.ru)...