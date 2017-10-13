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Социум

Необычная техника для лесного хозяйства

Необычная техника для лесного хозяйства



вчера в 20:00
Современное лесное хозяйство – весьма динамичная и интересная отрасль. Механизация и автоматизация давно вошли в эту отрасль, а инженеры придумали множество машин в помощь лесникам
Необычная техника для лесного хозяйства
Корчеватель - суровая машина, которая обеспечивает расчистку вырубок от пней и валежника. Она незаменима при подготовке территории под посадку новых лесных культур, закладке питомников и создании противопожарных разрывов.
С небольшими растениями можно обойтись более бережно - выкопать их, сохранив верхнюю часть корневой системы. Для этого существуют корчевальные машины, работающие намного осторожнее, подрезая длинные корни и вынимая молодое деревце вместе с грунтом.
Необычная техника для лесного хозяйства

Лесопосадочные машины незаменимы при закладке больших массив лесных насаждений. Например, лесная сеялка Plantek умеет точно и ровно размещать по 60 деревцев в минуту.
Неплохую подборку «лесных» машин в действии опубликовал YouTube-канал Circle Tube. Оцените в действии такие необычные машины как покровосдиратель (для снятия верхней растительной массы), и площадкоделатель (для подготовки площадок под посев на склоне холма или оврага), и массу других нетривиальных систем. (Источник: popmech.ru)...

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