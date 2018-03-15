УНТ передаст материалы о преступлениях Порошенко Верховному суду Украины после смены власти в Киеве

Донецк, 20 мар — ДАН. Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений Порошенко и его клики рассчитывает передать свои материалы украинскому Верховному суду после смены власти в Киеве. Об этом сообщила сегодня ДАН председатель УНТ, юрист из Донецка Елена Шишкина.«Мы — граждане Украины, мы хотим, чтобы Украина воссоединилась, после выполнения Минских соглашений. Мы признаем законы Украины и считаем, что нынешняя власть в Киеве нарушает эти законы. И судить мы их будем по законам Украины. И когда в Киеве придут к власти адекватные политики, трибунал передаст в Верховный суд Украины все материалы для вынесения реального официального приговора на основании нашего предварительного общественного приговора, основанного на действующем уголовном кодексе Украины», — заявила Шишкина.Добавим, что сегодня в Донецке состоялось учредительное собрание членов инициативной группы трибунала по военным преступлениям Порошенко и его клики. На нем был утвержден устав и состав трибунала, а также объявлено о запуске официального сайта. Ожидается, что первое судебное заседание УНТ пройдет в Донецке 26-27 марта.Напомним, что 15 марта инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, объявила о создании Народного трибунала по военным преступлениям режима Порошенко. Отмечалось, что планируется рассмотреть преступления высокопоставленных лиц, в том числе президента Украины Петра Порошенко, секретаря совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, министра обороны Степана Полторака, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко и других. При этом дела и материалы по преступлениям будут рассматриваться с учетом украинского законодательства и норм международного права...