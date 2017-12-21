Украинские войска вечером обстреляли окрестности Ясиноватой — СЦКК

Донецк, 20 мар — ДАН. Украинские войска сегодня вечером открыли огонь по окрестностям Ясиноватой. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.«В 20:45 ВСУ открыли огонь по направлению Ясиноватой с применением СПГ, РПГ, АГС, стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия», – отметил Якубов.По его данным, только из гранатометов противник произвел свыше 30 выстрелов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Ранее сообщалось, что за прошлые сутки подразделения Украины выпустили по территории Республики почти полсотни боеприпасов. Повреждены два дома в селе Саханка...