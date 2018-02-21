Житель Светлодарска победил на конкурсе молодых журналистов в Енакиево

архивДонецк, 20 мар – ДАН. Работа Ивана Доброва из подконтрольного украинским властям Светлодарска стала одной из лучших на конкурсе молодых журналистов «Голоса молодых» в Енакиево. Об этом сегодня сообщили в отделе по работе с молодежью администрации города.«Сегодня в актовом зале администрации города Енакиево состоялось награждение победителей конкурса молодых журналистов «Голоса молодых». По итогам лучшим молодежным сайтом была признана работа Ивана Доброва из Светлодарска», — отметили в мэрии.Там добавили, что в номинации «Лучшая школьная газета» победило издание «Молодежка» городского центра юношеского и детского творчества, а в номинации «Лучший репортаж о молодежной политике» лучшими признаны жители Енакиево Алексей Ильяшенко и Юлия Скубаева.Добавим, что конкурс проводился в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. В нем приняли участие 26 журналистов в возрасте от 14 до 30 лет, в их числе – трое жителей подконтрольной Киеву части Донецкой области...