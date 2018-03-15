«Донецкая Республика» приняла от шахтеров Тореза 10 предложений по развитию угольной отрасли

Донецк, 20 мар – ДАН. Центральный исполком общественного движения «Донецкая Республика» принял от горняков государственного предприятия «Торезантрацит» порядка 10 предложений по стратегии развития ДНР «Сила Донбасса». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе движения.«В ходе обсуждения от участников поступило 10 предложений, касающихся угольной отрасли и ее совершенствования. Все предложения, инициативы и вопросы были занесены в протокол и переданы в Центральный исполком ОД «ДР» для дальнейшего формирования стратегии», — сказано в сообщении.В частности, по данным пресс-службы, на встрече с трудовым коллективом говорилось о поиске рынков сбыта угля, увеличении зарплаты шахтерам, развитии машиностроения, реконструкции заводов по производству шахтного оборудования, о подготовке молодых специалистов по образцу советского профтехобразования, открытии лав в малых шахтерских городах и других актуальных вопросах.Ранее сегодня сообщалось, что горняки Тореза предложили включить в стратегию развития ДНР возможность оздоровления детей работников углепрома за госсчет...