| | «Донецкая Республика» приняла от шахтеров Тореза 10 предложений по развитию угольной отрасли
Социум

«Донецкая Республика» приняла от шахтеров Тореза 10 предложений по развитию угольной отрасли

«Донецкая Республика» приняла от шахтеров Тореза 10 предложений по развитию угольной отрасли
Донецк, 20 мар – ДАН. Центральный исполком общественного движения «Донецкая Республика» принял от горняков государственного предприятия «Торезантрацит» порядка 10 предложений по стратегии развития ДНР «Сила Донбасса». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе движения.«В ходе обсуждения от участников поступило 10 предложений, касающихся угольной отрасли и ее совершенствования. Все предложения, инициативы и вопросы были занесены в протокол и переданы в Центральный исполком ОД «ДР» для дальнейшего формирования стратегии», — сказано в сообщении.В частности, по данным пресс-службы, на встрече с трудовым коллективом говорилось о поиске рынков сбыта угля, увеличении зарплаты шахтерам, развитии машиностроения, реконструкции заводов по производству шахтного оборудования, о подготовке молодых специалистов по образцу советского профтехобразования, открытии лав в малых шахтерских городах и других актуальных вопросах.Ранее сегодня сообщалось, что горняки Тореза предложили включить в стратегию развития ДНР возможность оздоровления детей работников углепрома за госсчет...

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