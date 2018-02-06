| | Библиотекари Донецка планируют перенять опыт российских коллег по организации экскурсий в городе
Социум

Библиотекари Донецка планируют перенять опыт российских коллег по организации экскурсий в городе

Библиотекари Донецка планируют перенять опыт российских коллег по организации экскурсий в городе
Донецк, 20 мар – ДАН. Методист библиотеки из Московской области сегодня в формате видеоконференции рассказала коллегам из ДНР об инновационных практиках библиотечной отрасли. Об этом сегодня ДАН сообщила ученый секретарь Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Н. Крупской Любовь Лашко.«Сегодня в нашей библиотеке состоялась видеоконференция на тему: «Инновационные практики современной библиотеки». Лекцию для библиотекарей ДНР читал методист Московской областной государственной научной библиотеки имени Н. Крупской, — рассказала Лашко. — По итогам семинара мы решили внедрить в Донецке проект наших российских коллег по организации экскурсий по центральной части города с целью изучения традиций, достопримечательностей и культуры».Другие подробности о проекте пока не уточняются. Отмечено, что видеоконференция была организована при содействии Русского центра ДНР. В ней приняли участие 65 сотрудников библиотек Республики.Русский центр основан с целью усиления процессов интеграции Донбасса с РФ в гуманитарных, социальных и культурных аспектах, создания прочных и устойчивых взаимоотношений между общественными организациями ДНР и субъектами РФ. Руководитель Центра – Денис Пушилин...

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