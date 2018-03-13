Школьники из ДНР проконсультировались с российским экспертом по поводу сдачи ЕГЭ

Донецк, 20 мар – корр. ДАН. Преподаватель из Подмосковья в ходе видеоконференции рассказала учащимся ДНР и ЛНР об особенностях сдачи ЕГЭ по географии. Мероприятие прошло сегодня в пресс-центре Донецкого агентства новостей.«Сегодня – восьмая видеоконференция. Она посвящена подготовке к ЕГЭ по географии. Все мероприятия в этом цикле проводятся в рамках интеграционной программ при поддержке Русского центра. У нас на географию из ДНР зарегистрировалось 11 учащихся из различных образовательных организаций», – сказала журналистам главный специалист отдела общего и среднего образования министерства образования и науки ДНР Ольга Тюрикова.В зале собрались школьники из Донецка, Харцызска, Тореза, Ясиноватой. Эксперт из города Жуковский Московской области Оксана Трубенкова рассказала присутствующим о том, какие вспомогательные предметы разрешено иметь на экзамене. Также она обозначила наиболее легкие задания и наиболее сложные требующие наиболее тщательной подготовки. Всего мероприятие шло около часа.Ранее сообщалось, что в пресс-центре ДАН уже проводились подобные видеоконференции. На них эксперты рассказывали о сдаче ЕГЭ по истории, биологии, химии, информатике...