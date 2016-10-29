Заявки на конкурс аматорского кино в ДНР поступили от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Харькова

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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
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Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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