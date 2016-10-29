| | Заявки на конкурс аматорского кино в ДНР поступили от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Харькова
Социум

Заявки на конкурс аматорского кино в ДНР поступили от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Харькова

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