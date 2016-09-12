| | В ООН напомнили России об уважении к правам человека в связи с выборами в аннексированном Крыму
Социум

В ООН напомнили России об уважении к правам человека в связи с выборами в аннексированном Крыму

В ООН напомнили России об уважении к правам человека в связи с выборами в аннексированном Крыму
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время пресс-брифинга прокомментировал проведение Россией незаконных выборов на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter. Что касается ситуации в Крыму, Генеральная Ассамблея неоднократно высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262 "О территориальной целостности Украины" и резолюции 71/205 "Положения о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, - сказал Дюжаррик.Он также подчеркнул, что позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться...

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