| | Участник войны с Японией из Марьинского района получил по гумпрограмме денежную помощь от ДНР
Социум

Участник войны с Японией из Марьинского района получил по гумпрограмме денежную помощь от ДНР

Участник войны с Японией из Марьинского района получил по гумпрограмме денежную помощь от ДНР
архивДонецк, 20 мар – ДАН. Ветеран Второй мировой войны, участник войны с Японией из подконтрольной Киеву части Донецкой области получил от ДНР денежную выплату в рамках гумпрограммы. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной политики Республики.«Сегодня в центре социальной помощи и административных услуг, расположенном на КПП «Александровка» произведена одна выплата по гумпрограмме ветерану Второй мировой войны, инвалиду 1-й группы из числа участников войны с Японией», — отметили в пресс-службе.Уточняется, что это первая в текущем году выплата данной категории граждан. За помощью на КПП приехала дочь ветерана, получив от ДНР шесть тысяч гривен. Отмечается, что данный заявитель в 2017 году уже получал помощь по гумпрограмме.Напомним, что в 2018 году в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса ко Дню Победы выплаты единовременной денежной помощи могут получить ветераны Второй мировой войны, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях против империалистической Японии до 03.09.1945 года. Согласно Указу Главы ДНР Александра Владимировича Захарченко размер таких выплат составит 6 000 гривен либо 12 000 российских рублей на усмотрение заявителя...

Еще по теме

Внучка ветерана ВОВ из Красноармейского района получила в ДНР денежную выпл ...

Внучка ветерана ВОВ из Красноармейского района получила в ДНР денежную выпл ...

15-06-2017, 19:55
Читать
ДНР выплатила денежную помощь двум участникам войны с Японией из подконтрол ...

ДНР выплатила денежную помощь двум участникам войны с Японией из подконтрол ...

13-07-2017, 17:40
Читать
Выплаты от ДНР по гумпрограмме получили 55 ветеранов ВОВ с подконтрольной К ...

Выплаты от ДНР по гумпрограмме получили 55 ветеранов ВОВ с подконтрольной К ...

21-06-2017, 02:30
Читать
ДНР выплатила по гумпрограмме 47-ю по счету помощь ветерану ВОВ ко Дню Побе ...

ДНР выплатила по гумпрограмме 47-ю по счету помощь ветерану ВОВ ко Дню Побе ...

7-06-2017, 02:45
Читать
ДНР выплатила по гумпрограмме денежную помощь для ветерана ВОВ из Красноарм ...

ДНР выплатила по гумпрограмме денежную помощь для ветерана ВОВ из Красноарм ...

14-03-2018, 15:17
Читать
ДНР выдала по гумпрограмме денежную помощь родственнику ветерана ВОВ из Кон ...

ДНР выдала по гумпрограмме денежную помощь родственнику ветерана ВОВ из Кон ...

23-06-2017, 03:40
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail