Участник войны с Японией из Марьинского района получил по гумпрограмме денежную помощь от ДНР

архивДонецк, 20 мар – ДАН. Ветеран Второй мировой войны, участник войны с Японией из подконтрольной Киеву части Донецкой области получил от ДНР денежную выплату в рамках гумпрограммы. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной политики Республики.«Сегодня в центре социальной помощи и административных услуг, расположенном на КПП «Александровка» произведена одна выплата по гумпрограмме ветерану Второй мировой войны, инвалиду 1-й группы из числа участников войны с Японией», — отметили в пресс-службе.Уточняется, что это первая в текущем году выплата данной категории граждан. За помощью на КПП приехала дочь ветерана, получив от ДНР шесть тысяч гривен. Отмечается, что данный заявитель в 2017 году уже получал помощь по гумпрограмме.Напомним, что в 2018 году в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса ко Дню Победы выплаты единовременной денежной помощи могут получить ветераны Второй мировой войны, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях против империалистической Японии до 03.09.1945 года. Согласно Указу Главы ДНР Александра Владимировича Захарченко размер таких выплат составит 6 000 гривен либо 12 000 российских рублей на усмотрение заявителя...