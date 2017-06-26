На сцене бара в Тюмени спел Губерниев

В тюменском баре «Авиатор» был замечен известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Знаменитость провела там свой импровизированный концерт, спев песню Константина Никольского «Поиграй со мной, гроза».
После распространения данной информации в интернете сам Губерниев прокомментировал, что любит петь под настроение. В Тюмени комментатор проводил свой творческий вечер и сообщил поклонниками, что решил продлить их до 25 марта из-за чрезмерной популярности. Кроме этого в северном городе знаменитость осветил российский этап Кубка мира по биатлону.
Как известно, в программе творческих вечеров Дмитрия Губерниева звучат не только его рассказы о спорте, но и стихи и песни. Как сообщил сам автор, все зависит от настроения и предрасположенности публики.
Поклонники спортивного комментатора высоко оценили его певческий талант и засыпали его комплиментами в комментариях...