На сцене бара в Тюмени спел Губерниев

На сцене тюменского бара «Авиатор» спел Дмитрий Губерниев. Спортивный комментатор исполнил песню «Поиграй со мной, гроза».В тюменском баре «Авиатор» был замечен известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Знаменитость провела там свой импровизированный концерт, спев песню Константина Никольского «Поиграй со мной, гроза».После распространения данной информации в интернете сам Губерниев прокомментировал, что любит петь под настроение. В Тюмени комментатор проводил свой творческий вечер и сообщил поклонниками, что решил продлить их до 25 марта из-за чрезмерной популярности. Кроме этого в северном городе знаменитость осветил российский этап Кубка мира по биатлону.Как известно, в программе творческих вечеров Дмитрия Губерниева звучат не только его рассказы о спорте, но и стихи и песни. Как сообщил сам автор, все зависит от настроения и предрасположенности публики.Поклонники спортивного комментатора высоко оценили его певческий талант и засыпали его комплиментами в комментариях...